Brève de Sainte Marthe

L'histoire date d'il y a quelques jours. Ce n'est pas un fait isolé , mais un épisode qui en croise beaucoup d'autres, et qui révèle une facette plutôt inquiétante de la personnalité du pape, en tout cas bien éloignée de la cordialité affichée pour les medias. Le même prêtre me confie d'ailleurs: «Un ami argentin, qui connaissait bien Bergoglio évêque me dit qu’il peut être très dur avec les faibles.» La fiabilité de la source (dont je ne souhaite pas révéler l'identité, mais qui est une personnalité connue) est au-dessus de tout soupçon.

Un groupe de jeunes prêtres d’un même diocèse, qui viennent d’être ordonnés, ont fait ensemble un pèlerinage à Rome. Ce ne sont pas des traditionalistes, mais des jeunes prêtres d’aujourd’hui, chemise blanche à petit col, classiques, pieux, normaux, très heureux du don du Christ qu’ils viennent de recevoir. Ils ont tout naturellement demandé et obtenu de déjeuner à Santa Marta et d’être présentés au pape, et aussi de concélébrer avec lui la messe du lendemain.



Ils arrivent donc à Santa Marta, à l’heure convenue et se mettent à la place qu’on leur indique. Un secrétaire les signale au pape qui arrive vers eux. Le pape : « D’où êtes-vous ? » Eux, tout fiers : « Du diocèse de X ». Lui, avec la mine des mauvais jours : « Ah, à X, il y a encore beaucoup de prêtres. Ça veut dire qu'il y là un problème, un problème de discernement ». Et le pape poursuit son chemin.



Les jeunes prêtres atterrés se regardent entre eux, se consultent, et sortent sans manger. Et le lendemain, ils se sont dispensés de la concélébration de Santa Marta.